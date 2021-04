A pesar de algunos reclamos al presidente de la República Luis Lacalle Pou por parte del primer senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y del ex presidente colorado Julio María Sanguinetti, la relación entre los líderes de los tres principales partidos de la coalición de gobierno es buena. Pero en los últimos días circularon versiones sobre una presunta molestia del independiente Pablo Mieres con el resto de los socios de la coalición. Una fuente del Partido Independiente relató: “Mieres sabe que tuvo pocos votos, pero eso no habilita al resto de los líderes partidarios a ignorarlo. Él les mandó hace unos días una carta en la que explicaba por qué había decidido abandonar su cargo de ministro de Trabajo y Seguridad Social, y no recibió respuesta alguna. Es para calentarse”.

Pero Mieres también está molesto con la prensa, ya que ningún medio cubrió su alejamiento del cargo. “Está bien que estamos en medio de una crisis sanitaria gigantesca, pero él era ministro, algún recuadrito podrían haberle dedicado”.

La falta de apariciones públicas de Mieres en las últimas semanas había despertado algunas especulaciones sobre su estado de salud, pero la fuente consultada negó que el líder independiente esté enfermo. “Lo que pasa es que se muere de vergüenza por las cosas que hace Lacalle Pou y por eso decidió renunciar. Él creía que su gesto iba a tener cierta repercusión, pero la verdad es que ni siquiera en el ministerio se dieron cuenta de que dejó de ir”.