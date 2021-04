La falta de ámbitos para debatir y eventualmente decidir el rumbo del gobierno es uno de los reclamos que han hecho con más frecuencia los socios de la coalición de gobierno al presidente de la República Luis Lacalle Pou. Seguramente como respuesta a esas demandas, el mandatario recibió ayer en la Torre Ejecutivo a los líderes de los cinco partidos que integran la coalición multicolor. En forma algo inesperada, el fundador del Partido de la Gente, Edgardo Novick, se hizo presente en la reunión, algo que despertó los celos del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. “No voy a negar que me sentí un poco celoso. Son los mismos celos que sentí cuando empezamos la coalición, pero que se habían ido diluyendo a medida que se confirmaba que Novik iba abandonando el barco”, reconoció Mieres. Según el ministro de Trabajo y Seguridad Social, por “obvios motivos” nunca vio a Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos o Julio María Sanguinetti como competidores. “Estamos en ligas distintas”. Pero con Novik no ocurre lo mismo. “Los dos competimos por el puesto de mascota del oficialismo. Yo estaba convencido de que ese puesto ya era mío, pero ahora no estoy tan seguro”

Si bien Mieres siente que corre con ventaja debido a que hace más de un año está “al firme junto al presidente”, también es consciente de que Novick obtuvo más votos que él. “Yo creo que el presidente Lacalle Pou va a reconocer mi fidelidad y mi compañía, pero el partido aún no está ganado”, expresó.