Las dificultades para juntar firmas durante la emergencia sanitaria es el motivo esgrimido por la Comisión Nacional Prorreferéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) para solicitar a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que se extienda el plazo legal para presentar las papeletas. Argimón adelantó que “la solicitud va a ser analizada por la bancada de la coalición multicolor y también por el Poder Ejecutivo. Concretamente la vamos a guardar en el mismo cajoncito que usamos para guardar las recomendaciones que nos hace el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario] para combatir la pandemia”.

Según explicó la vicepresidenta, en el subsuelo de la Torre Ejecutiva existe algo llamado “el cuartito de las cosas prioritarias”, en donde se guardan “todas aquellos documentos a los que hay que tomar muy en serio y estudiar a la mayor brevedad”. En ese recinto los documentos se guardan siguiendo un orden de prioridades. “El último cajoncito del escritorio que está al lado de la puerta del baño es donde van las cosas que tiene prioridad absoluta. Una vez que reciba la solicitud formal, la voy a mandar derechito para ahí”. Argimón aclaró que antes de enviar el documento “voy a sacarle una foto con el celular, porque a veces esas cosas se pierden entre todo el papelerío. No creo que vaya a pasar, pero por las dudas lo voy a hacer. Sólo espero que la foto no se me borre del celular, porque a veces me pasa eso sin darme cuenta”.