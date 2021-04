La polémica que desataron las declaraciones del líder nuevoespacista Rafael Michelini a la revista Caras y Caretas, en que aseguró que si no se extendía el plazo para la presentación de firmas contra la ley de urgente consideración los militantes iban a terminar protagonizando aglomeraciones, se extinguió rápidamente esa misma noche, cuando el ahora exsecretario político del Frente Amplio (FA) se alejó de su cargo. Anoche, Michelini anunció que conformará un nuevo sector político junto con Raúl Sendic. “Desde hace tiempo nos dimos cuenta de que tenemos muchas cosas en común y es más lo que nos une que lo que nos separa”, declaró Michelini. “Son increíbles las vueltas que da la política. Con Rafael teníamos un trato cordial y nada más. Pero, con el tiempo, nuestras apariciones públicas nos hicieron percatarnos de que nuestras formas de hacer política son muy similares”, indicó por su parte Sendic. Además, el exvicepresidente aseguró que otra cosa que los hermana es “que la fuerza política no reconoce el invalorable aporte que hacemos para que todo el mundo hable del Frente”. Michelini comparte esa visión. “Somos dos de los generadores de titulares más grandes que ha tenido el FA, y en la interna parecería ser que no lo entienden. Pues bien, ahora que juntamos nuestras fuerzas se van a enterar de lo que es bueno”.

El nuevo sector aún no tiene nombre definido, pero uno de los nombres que se manejan y que tiene más aceptación es Los Hijos del Frente.