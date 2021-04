Ayer de noche todas las miradas estaban dirigidas a la conferencia de prensa que dio el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Desde allí anunció que no se iban a tomar nuevas medidas para evitar el avance de la pandemia de coronavirus hasta el 30 de abril.

No obstante, luego de terminada la conferencia, el presidente hizo un importante anuncio que no estaba relacionado con la emergencia sanitaria. “Como vengo diciendo desde que asumí el cargo, para mí lo más sagrado es la libertad individual. Por eso he decidido lanzar un programa que consiste en la entrega de una banda presidencial a todos los uruguayos. Esta banda los habilita a gobernarse a sí mismos. Creo que cada quien sabe bien qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer, y el Estado no tiene que andarse metiendo en ese tema. ¡Viva la libertad responsable, carajo!”, declaró el mandatario ante los periodistas que lo esperaban a la salida del edificio presidencial.

Lacalle Pou no ocultó que esta nueva modalidad de gobierno le va a permitir tener más tiempo libre, pero aclaró que no piensa dedicarlo “al ocio o a no hacer nada”. “Este programa es muy importante, así que voy a monitorearlo permanentemente desde mi casa en La Paloma. Obviamente que preferiría estar surfeando, pero gobernar implica asumir ciertas responsabilidades. Si yo quiero hacerme cargo de la situación, y es lo que quiero, no puedo descansarme en el trabajo de los otros”.