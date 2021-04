El Poder Ejecutivo anunció finalmente que no van a ajustarse los precios de los combustibles, a pesar del aumento del precio del petróleo. Cuando se supo la semana pasada que las autoridades iban a realizar ayer anuncios sobre el tema, muchos especularon con la posibilidad de que hubiera un aumento, pero esto no ocurrió. El tema fue muy comentado en las redes sociales. “Yo voté a Luis Lacalle Pou y estoy orgulloso de eso. Apoyo todo lo que ha hecho y lo defiendo allí donde puedo. Pero aún así, cuando escuché que iba a subir la nafta, me fui a hacer cola a la estación de servicio. La verdad es que ahora me siento un poco culpable. Estoy profundamente arrepentido por haber desconfiado de mi presidente, jamás debería haber sospechado que iba a subir los combustibles”, escribió un usuario de Facebook.

Otro autoproclamado votante de Lacalle Pou relató algo similar en un hilo de Twitter. “Siempre confié ciegamente en mi presidente, pero la verdad es que cuando escuché que a lo mejor subía la nafta, y teniendo en cuenta cómo estaba la cosa, sentí cierto miedo de que subieran los combustibles y el dinero dedicado a mantener el precio lo destinaran a los pobres. La verdad, no sé cómo se me metió en la cabeza algo tan delirante. Perdón, presidente. Juro que no va a volver a ocurrir. Y esta noche, cuando llegue a casa, me voy a dar 150 latigazos para expiar la culpa que siento por haber tenido semejantes pensamientos impuros”. El hilo acumuló cerca de 29.000 likes.