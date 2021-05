El año pasado un estudio de arquitectos presentó al Poder Ejecutivo un proyecto de memorial a la pandemia, que se instalaría en la rambla del Buceo. En el momento se cuestionó el sentido de realizar el homenaje y también su diseño, y no se volvió a hablar del tema. Ayer, los responsables del proyecto presentaron nuevamente la idea, pero con algunos cambios. “Sabemos que el diseño inicial generó desconcierto en las personas, porque no se relacionaba en forma lineal con lo que estaba pasando. El nuevo diseño está muy relacionado con lo que nos está pasando en este mismo momento, porque tiene la forma de una meseta. Esto del coronavirus es algo muy cambiante y hay que adaptarse; el pacman inicial no refleja la actual situación”.

El año pasado también se cuestionó el costo que tendría la obra, aunque tanto desde el estudio de arquitectos como desde el gobierno se aclaró que se haría con aportes 100% privados. Este año, sin embargo, los impulsores del memorial no saben si podrán financiarlo de la misma manera o si necesitarán algún aporte del Estado. “El tema es que todavía no sabemos qué tamaño va a tener el memorial, porque no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en esta meseta. Si tomamos en cuenta las predicciones que hizo el gobierno y lo que ocurrió después, esta meseta podría mantenerse por meses y meses. En ese caso nos tendrían que pasar algo de dinero para el hormigón”.