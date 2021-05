Si bien los números de contagios, internaciones en CTI y muertes por coronavirus siguen bajando en Uruguay y la vacunación avanza a gran ritmo, tanto desde la academia como desde el gobierno alertaron sobre los riesgos de dar como superada la pandemia. A pesar de esto, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, ya comenzó a planear un festival de rock para celebrar la vuelta a la normalidad. “Mi idea tuvo una recepción muy buena entre los duraznenses, las bandas de rock y los auspiciantes. Concretamente ya tenemos el patrocinador principal: se trata del laboratorio estadounidense Pfizer”, declaró Vidalín a una radio duraznense. El jefe comunal explicó que el cambio de auspiciante se debió a cuestiones de “necesidad”. “Fui con Pilsen y me dijeron que era una locura, pero desde Pfizer están entusiasmados porque tienen mucho para festejar. Ayudaron a derrotar el coronavirus y aumentaron mucho el precio de sus acciones. Va a ser un placer organizar junto con ellos el Pfizer Rock”.

El intendente duraznense agregó que la presencia del laboratorio estadounidense puede servir para adelantar la fecha de realización del evento. “La verdad es que no me gustaría implementar algún tipo de pase verde para la gente que vaya a Durazno. Si alguien que no está vacunado quiere entrar, se le puede vender una vacuna ahí mismo, al precio que antes tenía el litro de cerveza, y que entre tranquilo”.