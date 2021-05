Varios expertos internacionales sobre protección de la fauna se mostraron preocupados por las estadísticas sobre la cantidad de homo sapiens que quedan en Uruguay. Según afirman, en los últimos meses se ha visto una disminución “drástica y sin precedentes” del número de ejemplares que habitan en el país. “Uruguay se ha caracterizado siempre por una tasa de reproducción muy baja, lo cual en sí mismo es un problema grave, sobre el que no se han planteado muchas explicaciones, con la excepción de un vicepresidente que lo atribuyó a la televisión. Pero ahora estamos viendo algo completamente diferente. Las estadísticas muestran que la desaparición de ejemplares se está acelerando a niveles alarmantes”, declaró un integrante de la organización no gubernamental Save the Humans (STH), con sede en Estocolmo.

Los expertos creen que este fenómeno puede estar asociado a la aparición de alguna enfermedad que estaría mermando la cantidad de homo sapiens uruguayos, aunque no se animan a confirmarlo. “Los homo sapiens se enfrentan a enfermedades en todos los países, pero ninguno registró este ritmo de decrecimiento poblacional”, explicó el integrante de STH, al tiempo que advirtió: “Hoy por hoy, los homo sapiens están francamente amenazados. Si las autoridades no hacen nada, podrían enfrentarse a la extinción de la especie en su territorio. Yo supongo que no serán tan irresponsables como para no hacer nada. Sería una locura”.