La apertura gradual de los gimnasios y los free shops fue bien valorada por los trabajadores y empresarios de estos sectores, pero desde las actividades que aún se mantienen cerradas los reclamos de subsidios y de más oportunidades para trabajar están cobrando cada vez más fuerza. La Unión Musical Independiente del Uruguay (UMI) realizó ayer una marcha por el centro de Montevideo con la consigna “la música está en el CTI”, para denunciar la situación del sector. Desde el gobierno aseguraron que “tomaron nota” de los reclamos, al tiempo que destacaron que “a pesar de todos los pronósticos alarmistas y agoreros, la música no se quedó sin cama de CTI”. Una fuente de Presidencia indicó que “para el gobierno, la música no es una actividad menor. De ninguna manera. Es una actividad tan importante como cualquier otra y merece las mismas oportunidades que cualquier otra. Y eso es lo que le dimos. Necesitó una cama de CTI y tuvo su cama de CTI, al igual que todos los uruguayos que necesitaron una”.

La fuente relató que la consigna de la marcha “le causó mucha satisfacción al presidente Luis Lacalle Pou, porque no es común que algún grupo reclame cosas y al mismo tiempo reconozca los esfuerzos y los logros del gobierno. Así que este reconocimiento de que el sistema de cuidados intensivos no colapsó ni nada por el estilo lo llenó de orgullo. De hecho, ya me pidió un afiche de la marcha para colgar en su despacho junto al conejito de Duracel”.