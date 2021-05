El semanario Búsqueda publicó ayer una entrevista al coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi, en la que el científico cuestionó enérgicamente la negativa del gobierno a seguir las recomendaciones planteadas para reducir la movilidad. Según Radi, la política gubernamental fue la principal responsable de que no se lograran los objetivos de blindar abril y blindar mayo. Pese a esto, desde el Poder Ejecutivo decidieron lanzar una consigna de blindaje para junio, aunque sería un poco diferente a las anteriores. “Ahora estamos trabajando con el concepto ´blindemos junio, o capaz que no, no sé, vamos viendo, de última la dejamos por esa y a otra cosa´. Creemos que es algo mucho más realista y realizable que las consignas de los meses anteriores. Es un poco largo, es cierto, pero hoy por hoy es la única consigna que podemos cumplir”, indicó una fuente de Presidencia.

En la Torre Ejecutiva son conscientes de que la gente “está agotada de tanta muertes y sufrimiento”, por lo que “hay entre la población una situación de desgaste ideal para transmitirles, muy sutilmente, la idea de que ya nada vale la pena y en lugar de seguir protestando es mucho mejor resignarse, hacer de cuenta de que nos pasó un tsunami por encima que no había forma de prever ni de evitar, y cada uno a seguir con lo suyo”. “Eso es lo bueno de gobernar seres humanos: se acostumbran a todo”, concluyó la fuente consultada.