Durante los tres gobiernos del Frente Amplio se mejoró sensiblemente la protección de los derechos laborales, pero algunos sectores consideran que esta política no fue del todo inclusiva, ya que dejó afuera a los empresarios. “Somos los eternos postergados durante prácticamente todo el año. Y en nuestro día, el 1º de mayo, solamente algunos reconocen que, como generadores de puestos de trabajo, también merecemos ser saludados. Con tanto desprecio por nuestros esfuerzos, no es raro que estemos tan desprotegidos en materia de salud ocupacional”, declaró el propietario de un establecimiento rural que anunció ayer su intención de solicitar una indemnización al Banco de Seguros del Estado (BSE) debido a un accidente laboral. “Yo me esfuerzo de sol a sol para generar puestos de trabajo. Y una de las tareas más importantes de mi actividad es bajar sueldos, porque es la única forma que existe de generar trabajos. Y eso no es nada fácil. Tenés que pasar varias horas frente a la computadora calculando cuánto les vas a bajar a los peones, cómo hacer para que, a pesar de ganar menos, sigan trabajando las mismas horas, y muchas cosas más. Y claro, después de tantas horas así, me vino una tendinitis en las manos. Creo que es una cuestión de estricta justicia que me indemnicen”, explicó el estanciero.

Desde el BSE indicaron que seguramente se acceda a la indemnización solicitada, ya que “para cuidar la economía del país, es fundamental que los malla oro estén bien de salud para pedalear con todo”.