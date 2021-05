La Marcha del Silencio de este 20 de mayo no tendrá una versión presencial y será sustituida por una serie de actividades que no implican poner en riesgo protocolos sanitarios. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos solicitó a la Intendencia de Montevideo que se corte el tramo de 18 de Julio por donde iría la marcha y exhortó a la población a no transitar por allí para “potenciar el silencio”. El expresidente colorado Julio María Sanguinetti ya anunció que a las 19.30 irá a recorrer esa zona para que nadie crea que no está ahí porque apoya la marcha que año a año convoca Familiares. “La causa de los desaparecidos es sagrada, pero las personas que la defienden son comunistas, así que no quiero que me relacionen. Yo soy una figura con cierto renombre en los círculos internacionales del republicanismo. Si alguien llega a decir que participé en la marcha con mi ausencia, sería el fin de mi carrera”, explicó Sanguinetti.

Tal como ocurrió el año pasado, los organizadores de la marcha transmitirán por varias vías los nombres de los desaparecidos, y pidieron a la ciudadanía que diga “presente” tras cada uno de ellos. El líder colorado explicó que en ese momento mirará y escuchará a todo volumen el programa ¿Quién quiere ser millonario? y gritará las respuestas a las preguntas que se les hace a los participantes. “Eso de los gritos en medio de la noche puede ser medio engañoso. A lo mejor algún vecino sigue la transmisión y alguien cree que fui yo”, dijo Sanguinetti.