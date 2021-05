Hasta hace poco el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) era el que más se asociaba al concepto de desempleo cero. Pero desde hace poco más de un año este lugar en el podio fue ocupado por otra profesión: ser militante de Cabildo Abierto (CA). “Hoy por hoy, esta es la manera más segura de conseguir un trabajo. Prácticamente no falla. No importa si uno estudió o no estudió, si tiene credenciales o no tiene; alcanza con acercarse a un comité de CA y listo, a las pocas semanas ya se tiene un trabajo en el Estado. El número de casos no ha parado de crecer”, explicó la responsable de una encuesta realizada entre jóvenes que abandonaron sus estudios y lograron conseguir trabajo. De todas maneras, no todos los jóvenes que se integran a las filas de Guido Manini Ríos tienen las mismas posibilidades de acceder a buenos trabajos. “Ser militar es algo que ayuda mucho, claramente. Pero no es que los civiles no consigan trabajo. Simplemente se quedan con los que los militares no quieren”.

Ser militante de CA no es algo que atraiga en sí a muchos jóvenes, pero la posibilidad de conseguir un trabajo los lleva a hacer algunas cosas que en otra circunstancia no harían. “Me tuve que hacer pasar por neonazi, pero conseguí trabajo. Lo que importa es tener las cosas claras y no perder de vista que son unos chiflados que en breve van a desaparecer”, comentó uno de los jóvenes que participó en el sondeo.