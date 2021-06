No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Las diferencias entre Cabildo Abierto (CA) y el Partido Nacional (PN) se manifestaron desde los primeros tiempos de la coalición, pero últimamente se han acentuado, con varias propuestas por parte de los cabildantes que no son bien vistas por el presidente Luis Lacalle Pou. Desde CA explicaron que esta situación “en realidad es un gran malentendido”. “Es lógico que Lacalle Pou se sienta traicionado por un partido que es socio de la coalición. El tema es que ya no somos socios. Nos fuimos en abril. Lo que pasa es que nadie le avisó al presidente. Tuvimos problemas de coordinación interna. Concretamente, [el senador de CA] Guillermo Domenech era el encargado de avisar, pero no lo hizo”, declaró el senador cabildante Raúl Lozano.

Pero Domenech tiene otra versión de los hechos. “Me quieren echar el fardo a mí, pero habíamos quedado en que el encargado de avisar era Raúl Lozano. Estoy seguro de eso. Hoy por hoy me arrepiento de no haber grabado la conversación que tuvimos, aunque la verdad no era el momento para hacer eso, porque el tema de las grabaciones entre compañeros de Cabildo era un poco delicado en aquel entonces”.

El líder de CA, Guido Manini Ríos, no entró en detalles sobre quién fue el culpable de la omisión, pero aseguró que la responsabilidad final fue suya. “Ese tipo de decisiones tan importantes no se pueden dejar en manos de civiles. Un militar hacía llegar el mensaje aunque le costara la vida”.