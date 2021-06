El partido de hoy entre Sudamérica y Liverpool pasará a la historia como el último de Sebastián Abreu como futbolista profesional. El Loco, de 44 años, jugó en 31 equipos, por lo que posee el récord Guinness del futbolista que vistió más camisetas en el mundo. “Estoy seguro de que colgar los botines después de tantos años, tantas alegrías y tantas tristezas va a ser algo muy emocionante. Aunque en realidad no voy a colgar los botines, porque ya tengo decidido jugar en la Liga Senior durante los próximos 120 años”, declaró el delantero que también supo vestir la camiseta de la selección uruguaya. “Yo siempre dije que mientras el cuerpo me dé, voy a seguir corriendo atrás de una pelota. Y bueno, si con 44 años sigo jugando en primera, no sé por qué no podría jugar en una liga senior con 164 años”.

Consultado sobre cómo imagina su futuro una vez que se haya alejado definitivamente de las canchas, Abreu reconoció que le gustaría ser director técnico. “Es una actividad que me interesa muchísimo, pero sé que no es fácil, porque hay que tener una madurez que hoy por hoy no tengo, y tampoco la voy a tener en las próximas décadas. Así que sí, me gustaría, pero tienen que pasar muchas cosas. Para empezar, hay que ver si para ese entonces el sol no comenzó su proceso de enfriamiento. En ese caso me quedaría en mi casa, porque voy a estar un poco veterano como para andar tomando el fresco. Hay que aceptar la edad que uno tiene”, reflexionó.