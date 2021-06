El 1º de mayo se anunció la salida de Pablo Bartol del Ministerio de Desarrollo Social y su sustitución por Martín Lema. Ayer, es decir, menos de dos meses después, se conoció otro cambio en el gabinete: Carlos María Uriarte fue sustituido por Fernando Mattos al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El presidente Luis Lacalle Pou anunció la noticia por Twitter y más adelante se refirió al tema en una entrevista televisiva. “Acá no hay nada raro. Esto es un gobierno, y en los gobiernos pasan estas cosas. No hay nada misterioso. De hecho, el verdadero motivo por el que eché a Uriarte es que estaba muy, pero muy aburrido, y tenía que hacer algo que me levantara un poco”, confesó el mandatario. Lacalle Pou agregó además que la salida de Bartol se dio por este mismo motivo. “No fue un domingo, pero fue un 1º de mayo. O sea, más aburrido todavía, porque está todo cerrado. El tema es que entre noviembre y abril puedo ir a hacer surf, entonces no me aburro. Pero cuando se viene el frío ya se me complica, porque tengo que estar todo el día encerrado. Y a mí me gusta la libertad”. El presidente aclaró, de todas maneras, que no se siente orgulloso de tener esta costumbre. “Sé que es un feo hábito y estoy tratando de cambiarlo, aunque me temo que para este 18 de julio aún no voy a estar pronto. Y como cae domingo y feriado, te diría que es casi un hecho que algún ministro va a recibir un mensaje mío agradeciéndole por los servicios prestados”.