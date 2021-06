No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), tuvieron ayer su última reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. Tras 14 meses de asesorar al gobierno en el manejo de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el grupo concretó la finalización de sus actividades. Participantes del encuentro relataron que el clima fue “cordial” y que el presidente despidió a los científicos “con un agradecimiento y una promesa”. “Les agradeció por todo lo que hicieron por el país, pero además les prometió que la próxima vez que haya una pandemia no sólo los va a llamar, sino que además les va a hacer caso y todo”, contó uno de los asistentes. Lacalle Pou les explicó a Paganini, Cohen y Radi que “esta vez justo me agarraron complicado con lo de ayudar a los ‘malla oro’, pero la próxima les juro que los escucho. No se pierdan. Cuando la cosa esté un poco más tranquila nos juntamos y nos comemos un asadito. Tipo el martes que viene”.

Las fuentes consideran que si bien es “un hecho” que en caso de una nueva pandemia el presidente volverá a convocar al GACH, no es tan seguro que esta vez les vaya a hacer caso. “No es que no confíe en ellos o que esté convencido de que nunca hay que hacerle caso a la ciencia. Pero la verdad es que en todo este tiempo, cuanto menos caso les hacía, mejor le iba en las encuestas. Es difícil no repetir una estrategia que dé tan buen resultado”, expresaron.