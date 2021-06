No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El martes 21 de setiembre comenzará el debate general de la 76ª asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El encuentro tendrá características diferentes de los de otros años, en primer lugar por las medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus, pero además por la introducción de ciertas innovaciones. Una de ellas es la creación del “rincón de pensar”, al que serán enviados los mandatarios que hayan tenido actitudes “inmaduras, irresponsables y poco consideradas con el prójimo”. El secretario general de la ONU, António Guterres, ya anunció que el presidente Luis Lacalle Pou será el primero en ir al rincón. “Que quede claro que esto no es un castigo ni nada por el estilo. Eso no tendría ningún efecto desde el punto de vista didáctico. Lo que buscamos es ayudar al señor presidente de la República Oriental del Uruguay a que reflexione sobre sus conductas, evalúe las decisiones que tomó y se pregunte honestamente si no podría haber actuado de otra manera. Es el primer paso para corregir su comportamiento”.

Aún no se ha decidido si los jefes de Estado que sean enviados al rincón de pensar también deberán usar orejas de burro. “Vamos a ver. No es algo que nos gustaría hacer, pero en el caso de Lacalle Pou, por ejemplo, si el número de muertes en su país sigue en esos niveles, creo que él solo debería traerse las orejas de su país, ponérselas y no sacárselas durante toda la asamblea general”, declaró Guterres.