Carolina Cosse, intendenta de Montevideo y enferma de la National Basketball Association (NBA), unió sus dos pasiones ‒la gestión y la liga de básquetbol de Estados Unidos y Canadá‒ y logró que los playoffs se transmitieran en TV Ciudad, el canal del Ejecutivo departamental del que ella es titular.

Como parte del acuerdo alcanzado entre la comuna capitalina y los directivos estadounidenses, según confirmó la propia Cosse, LeBron James, máxima estrella de la competición, participará en juntadas de firmas contra la ley de urgente consideración (LUC): “Sí, lo vamos a poner a pedirle a la gente que arrime su voluntad para derogar esta norma horrible”, explicó Cosse.

The Queen, como es conocida en el ambiente NBA, es fanática de los Boston Celtics, pero no siente animadversión hacia la figura de Los Ángeles Lakers: “Es tan crack que no me jode que juegue en esa franquicia, a la que detesto más que al Foro Batllista y a Yamandú Orsi”, aseguró.

La oposición está en llamas. #ElEdilBlancoQueTuiteaQuejándoseDeTodo ya presentó un pedido de informes, cuya foto publicó en Twitter y contó con el retuit inmediato de Graciela Bianchi, connotada simpatizante de los Houston Rockets. El curul jura que “piensan llevar a Kevin Durant a La letra chica, esta gente no reconoce límite alguno; dicen que lo van a poner en lugar de Diego González, que para que haya alguien que lea los papeles que le preparan y tenga muchos seguidores en redes sociales, KD está más que hecho”.