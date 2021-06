La decisión del Frente Amplio de interpelar al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por el manejo de la pandemia que está haciendo el gobierno recibió duras críticas por parte del oficialismo. Varios jerarcas gubernamentales y legisladores consideraron que se está “politizando” la pandemia. El senador nacionalista Gustavo Penadés opinó que es “lamentable” que “haya políticos que se dediquen a señalar a otros políticos por las decisiones políticas que estos últimos toman”. “Todo esto que nos está pasando no tiene nada que ver con la política, eso es clarísimo. Lo que pasa es que el Frente Amplio confunde la actividad política con las actividades de los políticos. Son dos cosas que no están relacionadas desde ningún punto de vista”.

Otro de los motivos de disputa entre el oficialismo y la oposición es el uso del término “muertes evitables”. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, declaró que “hablar de muertes evitables es de una bajeza tremenda, porque es tratar de sacar réditos políticos de las muertes evitables. No se le pueden tirar encima las muertes al gobierno. Ojo, eso no lo digo por formar parte del gobierno, lo digo como observador objetivo. Y, ojo, no soy el único que piensa así. Prácticamente todos los jerarcas del gobierno consideramos que no se puede responsabilizar al gobierno por las 4.500 muertes. Yo creo que tanta gente no puede estar equivocada, ¿no?”.