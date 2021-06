No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió hoy un comunicado en el que avisó de la presencia de una nueva cepa de covid-19 en Uruguay, que fue bautizada “vocero de Presidencia, porque sabemos que está ahí pero no hace nada”. Según la misiva, los orientales y las orientalas deben cuidarse de esta variante tal como se cuidan de las otras: “lavado de manos, tapabocas... lo de siempre, la libertad responsable de la que siempre hablamos”.

De acuerdo con los datos de sendas organizaciones de salud en el mundo, así como de estadígrafos a lo largo y ancho del orbe, esta penillanura levemente ondulada, esquina del sur de la Tierra con ventana al Atlántico entre Argentina y Brasil, en la que hay un cerro chato, un arroyo seco, una cárcel en Libertad y un surfista exalumno de The British Schools de presidente, es el país con más contagios y muertes por coronavirus cada 100.000 habitantes (o cada millón de habitantes: siempre sale un numerito distinto). De todas formas, mientras los free shops estén abiertos al público eso no sería problema, indicaron fuentes del gobierno, quienes insisten con el concepto de “libertad responsable, así se nos mueran hasta los perros cimarrones con los que iba a pelear Artigas cuando no le quedaran soldados”.