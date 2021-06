Los cruces entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, se están haciendo cada vez más frecuentes. El último episodio tuvo lugar ayer, cuando el mandatario del país norteño criticó a Fernández por su manejo de la economía y lo contrastó con Luis Lacalle Pou, de quien dijo: “Está haciendo un buen trabajo”. Pero esta comparación no cayó bien entre los seguidores de Bolsonaro. “Que se deje de elogiar a Lacalle Pou y empiece a actuar como él. Si no, sus elogios son completamente vacíos. Uruguay nos gana en todo. Tiene más muertes por coronavirus, menos medidas restrictivas, da menos apoyos estatales a los pobres y le discute al Fondo Monetario Internacional”, escribió un usuario de Facebook en un grupo de apoyo a Bolsonaro. En el mismo grupo, otro internauta escribió: “Si tanto le gusta, ¿por qué no se anima a hacer las cosas que él hace? Lacalle Pou es un presidente enérgico, determinado, que no sólo no oculta su ideología de derecha, sino que se siente orgulloso de ella. Bolsonaro, en cambio, está demostrando una tibieza lamentable. Si esto sigue así, me voy a ir a vivir a Uruguay”.

Desde el Ministerio de Turismo confirmaron que este tipo de opiniones son “muy frecuentes” entre los brasileños, por lo que se estudia lanzar una campaña para vender Uruguay en el país del norte como “paraíso de la derecha”. “Los argentinos que querían venir ya lo hicieron. Es momento de apuntar a otros países”, indicó una fuente de la cartera.