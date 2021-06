Uruguay jugará el lunes con Paraguay por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América. La celeste está clasificada para la segunda ronda, aunque necesita un buen resultado si quiere evitar a Brasil en la próxima fase. El director técnico de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, reconoció que aún no definió si la estrategia de Uruguay para el partido consistirá en no patear al arco, como hizo en los últimos dos partidos por las Eliminatorias y en el debut con Argentina, o si, por el contrario, se apostará a errar una enorme cantidad de goles, tal como ocurrió en la victoria de ayer sobre Bolivia. “Aún no lo hemos definido. Los dos sistemas tácticos nos han dado excelentes resultados a la hora de hacer sufrir a los hinchas, por lo que es una decisión difícil”, declaró el entrenador celeste en la conferencia de prensa brindada ayer luego del partido. “De todas maneras, el asunto no me preocupa, porque lo que importa es que hemos encontrado dos estrategias que nos sirven para cumplir con el objetivo que nos habíamos fijado, que es evitar que los hinchas se olviden de que esto es Uruguay, por lo que la felicidad nunca es duradera”, agregó Tabárez.

El entrenador también tuvo palabras para los periodistas que lo criticaron por la racha negativa de la selección, que se terminó ayer. “Hay gente que cree que sabe mucho. Repiten y repiten que Uruguay tenía que mejorar su nivel de juego, pero se demostró que esto no era así. Lo que había que hacer era bajar el nivel de los rivales”.