Mañana se anunciará si se logró juntar las firmas para habilitar un plebiscito contra la ley de urgente consideración. A pesar de que el tema domina buena parte de la agenda, el anuncio no será la principal noticia de la jornada, ya que ese día también se llevará a cabo el homenaje del gobierno al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en el Auditorio del Sodre. “Fue una idea genial de nuestra agencia de publicidad para contrarrestar el impacto del anuncio por las firmas. La verdad es que no sé qué hubiera hecho durante esta pandemia sin mis asesores de imagen. Tuvimos el número más alto de muertes por covid-19 a nivel mundial y, sin embargo, eso no afectó la popularidad del gobierno. Claramente les debemos un reconocimiento”, declaró el presidente Luis Lacalle Pou en una rueda de prensa a la salida de la Torre Ejecutivo. El reconocimiento consistirá en un acto que se llevará a cabo el mes que viene. “Los muchachos de la agencia hacen un trabajo muy importante para que al gobierno le vaya bien y por consiguiente, para que al país le vaya bien. Yo diría que es bastante más importante que el trabajo de tomar decisiones, por no decir que es el único trabajo que realmente importa”.

El mandatario aclaró, de todas maneras, que, a diferencia del homenaje al GACH de mañana, este acto no será público. “Los asesores no son muy de mostrarse en público, así que nos vamos a juntar a comer un asado discreto junto a un pequeño grupo de personas con mucho poder. Es más del estilo de ellos”.