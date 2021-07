No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Los casos de dirigentes y militantes de Cabildo Abierto (CA) que debieron abandonar el partido o dejar sus cargos en el gobierno por posteos escandalosos en sus redes sociales han sido una constante desde la fundación de la colectividad política. El último tuvo lugar la semana pasada, cuando la jerarca de la Intendencia de Rocha y dirigente de CA Susana Núñez fue alejada de su cargo tras publicar en Facebook que José Gavazzo había salvado al país de dictaduras comunistas. Desde el partido de Guido Manini Ríos informaron que aún no se ha decidido quién sustituirá a Núñez, pero seguramente sea “algún anciano que no entienda cómo se usan Facebook, Twitter y las redes sociales en general”. Una fuente de CA explicó que la nueva política de su partido a la hora de designar cargos en los gobiernos nacional y departamentales consiste precisamente en elegir analfabetos digitales. “Ya probamos de todo: decirles que borren sus posteos viejos, que se moderen al usar las redes o directamente que cierren sus cuentas, pero nada funciona. Siguen escribiendo como si tuvieran identidades anónimas. Lo único que se nos ocurre es conseguir gente que, por más que quiera, no pueda usar sus redes sociales”.

Algunos dirigentes de CA consideran que esta nueva estrategia es “equivocada”. “Estos nabos no se dan cuenta de que esos exabruptos nos sirven para ganar votos. ¿O por qué se piensan que nos vota la gente, porque Manini Ríos es lindo?”, planteó uno de ellos.