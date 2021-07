No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un artículo de la Rendición de Cuentas que le da al Ministerio del Interior acceso a la ubicación de los clubes cannábicos generó un duro cruce entre el titular de la cartera, Luis Alberto Heber, y el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío. Entre otras cosas, el jerarca que ocupa ese cargo en representación del Partido Independiente (PI) dijo que este artículo “es el mal y el mal tiene sanción quirúrgica, se extirpa”, al tiempo que calificó su inclusión en la Rendición de Cuentas como “deslealtad” y “estafa”. Estas palabras generaron una reacción del líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien sufrió un cuadro de taquicardia, dificultad para respirar y sudoración. El parte médico difundido ayer indicó que “sobre la tarde de ayer personal médico asistió al domicilio del señor Mieres, y al ingresar constató que se encontraba tirado en el piso frente al televisor, presentando un cuadro de descompensación, seguramente debido a una impresión demasiado fuerte”.

Sobre la noche de ayer el propio Mieres se encargó de informar que está fuera de peligro. “Les agradezco a todos los que se preocuparon por mí y les cuento que ya estoy estable, pero por unos días no voy a poder ver las noticias. Los médicos me advirtieron que si no descanso un poco, un nuevo shock como el que recibí puede tener efectos gravísimos para mi estabilidad emocional”, tuiteó el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social.