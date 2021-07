No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Buena parte de la interpelación de ayer del senador del Partido Socialista Daniel Olesker a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al de Salud Pública, Daniel Salinas, giró en torno a si las muertes por causa de la pandemia de coronavirus de este año eran evitables o no. El oficialismo trató de demostrar lo último, pero en determinado momento Salinas aseguró que 15% de los fallecimientos están asociados a que no se aplicó una mayor reducción de la movilidad. Allegados al ministro contaron que ya tomó la decisión de desconectar su celular durante todo el domingo. “Él no quiere terminar la semana con la noticia de que el presidente lo despidió. Prefiere enterarse el lunes, así por lo menos puede dormir bien la noche anterior”.

Fuentes de Presidencia reconocieron que el presidente Luis Lacalle Pou está considerando la posibilidad de pedirle la renuncia a Salinas por haber aceptado que hubo muertes evitables, aunque descartaron que la decisión ya esté tomada. “Es cierto que echó a un par de integrantes del gabinete por cometer errores o por diferencias en cuanto a la gestión, pero también hubo casos en los que desistió de echarlos. Cuando él mismo dijo que no quería hablar de muertes evitables sino de casos evitables, consideró seriamente la posibilidad de llamarse y pedirse la renuncia, pero después decidió darse una nueva oportunidad. Con Salinas puede pasar lo mismo”.