Hace dos semanas se generó una polémica interna en Cabildo Abierto debido a que tres diputados del partido manifestaron su escepticismo hacia las vacunas contra la covid-19 y de hecho reconocieron no haberse inoculado. Una de ellas, Elsa Capillera, quien había afirmado tener “inmunidad natural” debido a su fe cristiana, anunció ayer que contrajo la enfermedad. “Me sorprendió un poco, porque más allá de algunos errores que cualquier ser humano puede cometer, fui una muy buena cristiana. Y también me decepcionó, porque esperaba otro nivel de inmunidad de parte de nuestro señor. Ahora me voy a cambiar de religión, porque tampoco es cuestión de andar jugando a la ruleta rusa con la salud de uno”, contó la legisladora.

Capillera aún no definió a qué fe se convertirá. “El cristianismo claramente no funciona, así que voy a probar con el judaísmo o el islamismo, que tienen mayores niveles de efectividad. Según estuve viendo en internet, el judaísmo te da 85% de inmunidad y el islamismo 95%. El problema con el islamismo es que tiene más efectos secundarios, sobre todo para las mujeres. Es una decisión difícil. Lo único que es seguro es que con el cristianismo no pruebo más, y de hecho, ya no lo recomiendo a mis amigos”.

La cabildante aclaró que la posibilidad de aplicarse una vacuna “ni se me pasó por la cabeza”. “Eso sería darles la razón a los militares de Cabildo Abierto. Prefiero morirme antes que eso”.