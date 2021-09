Medios locales se hicieron eco ayer de un estudio de Equipos Consultores sobre las perspectivas de los uruguayos en cuanto a la marcha de la economía. Según el sondeo, 45% de los encuestados consideró que la economía iba a estar “mejor” o “mucho mejor”, 31% opinó que iba a estar “peor” o “mucho peor”, mientras que 18% consideró que la situación no iba a cambiar. Luego de divulgado el estudio, desde la empresa tuvieron que salir a aclarar que la encuesta no preguntaba sobre la economía en general, sino concretamente sobre el futuro económico de los millonarios. “Si 45% de las personas pensara que les va a ir mejor económicamente a ellos o a la mayoría de los uruguayos, claramente estaríamos ante una especie de epidemia de negacionismo de la realidad. Pero no, tranquilos, no es eso. La encuesta se refería a cómo le va a ir a los ‘malla oro’. Afortunadamente, la mayoría de los uruguayos se da cuenta de que en los próximos tres años van a seguir haciendo plata como si no hubiera pasado nada malo en 2020 y 2021”, comentó un responsable de Equipos.

Con respecto al 31% que vaticina una situación peor o mucho peor para el 1% más rico, el experto consideró que “en este caso hay algo de negación, obviamente, pero también puede haber cierta expresión de deseo. Pasarse un año y medio viendo cómo los empresarios aumentan sus ganancias mientras la gente se muere de hambre y el gobierno dice que los tiene que proteger genera un resentimiento inevitable”.