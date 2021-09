Luego de que el oficialismo no aceptara la conformación de una comisión investigadora para analizar exclusivamente las denuncias contra el exministro de Turismo Germán Cardoso, el Frente Amplio anunció que llevará el caso a la Justicia.

Cardoso, que en la actualidad ocupa una banca en la Cámara de Diputados, dijo estar “110% de acuerdo” con la medida, y manifestó su intención de ser fiscal en su propio juicio. “Quiero ir a defender mi honor en un juzgado, y por eso me comuniqué con el fiscal de Corte para que me permita ser mi acusador. Creo que no hay nadie mejor que yo mismo para acusarme, porque tengo unos estándares morales altísimos. Prometo ser inflexible conmigo mismo durante el proceso judicial. Y, sobre todo, prometo no dejarme influenciar por mi simpatía y mi elegancia, ni por el hecho de que soy una persona que podría dar clases de ética a cualquier ser humano del planeta. Eso no importa. Lo que importa definir es si yo cometí un delito o no en este caso puntual, y en eso se va a basar mi estrategia como fiscal”.

Cuando se le consultó si estaba dispuesto a integrar la parte acusadora junto con otra persona, tal como ocurre en la comisión investigadora parlamentaria que finalmente se creó, en la que los denunciantes son el diputado frenteamplista Eduardo Antonini y él, Cardoso consideró que “en este caso, al estar en juego algo tan delicado como mi propia libertad, lo más serio sería que yo fuera mi único fiscal”.