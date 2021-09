La presencia del ex ministro de Turismo y actual diputado por el Partido Colorado Germán Cardoso en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que investiga su gestión sigue generando polémica. Desde la oposición señalan que el hecho de que el exjerarca esté presente durante todas las comparecencias, algo que le permite el hecho de ser denunciante además de denunciado, podría inhibir a quienes vayan a declarar. Cardoso dijo que estar presente como acusador en la comisión que lo investiga le parece “la cosa más normal del mundo”, aunque está dispuesto a ausentarse en algunos casos, “siempre y cuando se instale una cámara gesell que me permita ver todo desde atrás de un vidrio”.

“Creo que es una muy buena solución, porque esto me permite ver todo lo que ocurre, algo que no sólo es mi derecho como miembro denunciante, sino también mi deber, y al mismo tiempo le da al compareciente todas las garantías posibles. Porque estoy seguro de que ningún invitado a declarar se va a sentir inhibido porque haya un misterioso espejo en la pared. Además, ¿cómo se van a imaginar que detrás de él voy a estar yo? Es ridículo”.

Cardoso reconoció de todas maneras que aún no ha dado con una fórmula que le permita no estar presente cuando él mismo vaya a declarar. “No quiero presionarme de ninguna manera, para poder hablar con total libertad, pero la verdad es que no se me ocurre cómo evitarlo”.