Varias de las principales figuras del oficialismo, incluyendo al propio presidente Luis Lacalle Pou, criticaron el paro general parcial organizado por el PIT-CNT porque, según ellos, tuvo un objetivo político. El presidente opinó que “obviamente es un paro político, contra el gobierno”, y si bien aclaró que la central sindical “está en todo su derecho de hacer un paro, porque estamos en un país democrático”, también consideró que sería mucho mejor “que hagan un paro deportivo”. “No podemos seguir haciendo política todo el tiempo. La vida es otra cosa. Y si no les gusta la idea de un paro deportivo, hagan un paro jurídico, artístico, espiritual, sexual o en cualquiera de las áreas de la existencia de los seres humanos. Pero démosle un descanso a la política”.

Otro de los señalamientos en los que coincidieron Lacalle Pou y otras figuras importantes de la coalición de gobierno, como Guido Manini Ríos y Pablo Mieres, es que la medida de lucha está relacionada por la campaña contra la ley de urgente consideración. Sobre la noche de ayer, sin embargo, ellos mismos se encargaron de aclarar que esto último no estaba comprobado. Fuentes del oficialismo revelaron que “si esto fue una movilización contra la LUC, entonces que ni hagan el plebiscito, porque esa ley no tiene chance. Estaba lleno de gente. Mejor pensemos que esto no tuvo nada que ver y que todavía tenemos chances de que gane el No”.