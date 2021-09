La diputada cabildante Elsa Capillera declaró que no se vacunó contra la covid-19 porque siente que su fe cristiana la protege. No es la única legisladora de Cabildo Abierto (CA) que decidió no inocularse. Los también diputados Rafael Menéndez y Rodrigo Albernaz tampoco se vacunaron. El líder del partido, el senador Guido Manini Ríos, restó importancia a quienes cuestionaron al partido por este hecho, y declaró que se trata de “casos aislados”: “Gente que no se vacuna hay en todos lados, pero parecería que los únicos que importan a los periodistas son los de Cabildo. Desgraciadamente esto no es ninguna novedad: a Cabildo Abierto se lo escudriña permanentemente y al resto de los partidos no. Repito: son casos aislados, magnificados por la prensa. La mayoría de los representantes de Cabildo se vacunaron, pero los medios hacen hincapié en los tres que no lo hicieron, que son apenas un 27%. Estadísticamente es insignificante”.

Ante la repercusión que generaron los dichos de Capillera, la legisladora, junto con Menéndez y Albernaz, emitieron una declaración conjunta: “Queremos aclarar que no somos antivacunas. Tener dudas frente a esta vacuna en particular no te convierte en antivacunas, así como ser de Cabildo Abierto no te convierte en alguien de ultraderecha o integrar la coalición multicolor no te transforma en un neoliberal. Hay que terminar con tanto prejuicio”, reclamaron los legisladores.