Una delegación del gobierno de Chile encabezada por su presidente, Sebastián Piñera, estuvo en Uruguay entre el domingo y ayer. La agenda del mandatario incluyó reuniones con el presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón, en las que se habló sobre diversos temas de la relación bilateral. Piñera dijo que se va “muy satisfecho” de Uruguay, aunque lamentó no haber tenido tiempo para visitar la sede de la Guardia Republicana (GR). “Uruguay es un país que tiene mucho para enseñarnos, no sólo en materia de combate a la pandemia, sino también sobre democracia e institucionalidad. Pero los chilenos también consideramos que podemos hacer aportes a Uruguay. Sabemos que aquí muchos ven a nuestro glorioso cuerpo de carabineros como un ejemplo de cómo debe comportarse una fuerza de seguridad pública. Y estamos seguros de que esta división de la Policía Chilena tiene muchas experiencias para compartir con otras fuerzas de seguridad latinoamericanas. Y no sólo experiencias positivas, sino negativas, como, por ejemplo, reprimir sin la discreción necesaria para evitar escándalos internacionales”.

Finalmente, el presidente chileno cursó una invitación a Lacalle Pou para que visite Chile y le sugirió que vaya acompañado de jerarcas de la GR. “Sabemos que Uruguay enfrenta varios desafíos y el Foro de San Pablo va a aprovechar la oportunidad para causar caos y destrucción. Hágame caso, señor presidente: tiene que estar preparado”.