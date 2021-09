Las muestras de solidaridad con varias causas políticas y sociales han sido una constante en Villa Española. El club llegó incluso a cambiar el diseño de la camiseta para apoyar a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y, más recientemente, para defender la diversidad sexual en el fútbol. Esto llevó a un grupo de hinchas de la institución a reclamar un homenaje para ellos mismos. “Nos encantaría que nos homenajeen, pero no con una camiseta ni nada de eso. En lo que estamos pensando es en que ganen algún partido cada tanto. No queremos que ganen un campeonato ni nada de eso. Sabemos que ese sería un homenaje demasiado grande y que seguramente nosotros, unos humildes hinchas de fútbol, no nos merecemos. Pero el ir a la cancha cuando se puede, o vibrar y sufrir a la distancia cuando no, seguramente merece que nos obsequien con tres puntitos”, reza una publicación en un grupo de Facebook de hinchas de Villa Española.

En el Torneo Apertura el club terminó en la última posición, con un partido ganado, seis empates y ocho derrotas. El mensaje de los hinchas aclara que el homenaje que reclaman no es excluyente con otros que se quieran realizar. “Si quieren salir a la cancha con una camiseta apoyando a los afrodescendientes, a las mujeres o a los veganos, nosotros apoyamos. Pero si además de eso pueden meter más goles que el rival durante los 90 minutos, nosotros encantados”.