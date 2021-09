No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Una ONG cristiana solicitó oficialmente al gobierno uruguayo que se otorgue asilo político a 15 familias afganas que enfrentan el peligro de ser perseguidas por el nuevo gobierno talibán. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que la respuesta del gobierno consistió en recomendar a estas familias que busquen asilo en otro país, para no revivir la experiencia de ser abandonadas por un gobierno. “Esa gente viene de una experiencia extremadamente traumática, como indudablemente fue la retirada de Estados Unidos, que los dejó en manos de los talibanes. Si vienen a Uruguay existen altas chances de que les vuelva ocurrir algo así”, explicaron las fuentes, al tiempo que admitieron que se decidió darles una respuesta “brutalmente honesta” por consideración a su situación.

“Sabemos que eso es algo que no tendríamos que decir nosotros, pero por otro lado, si uno se imagina a esa gente llegando a Uruguay, después de toda la angustia que están sufriendo, para que otra vez un gobierno los abandone a su suerte y no les garantice condiciones mínimas para vivir en forma más o menos digna, es imposible que no se le ablande un poquito el corazón”.

Las fuentes reconocieron, de todos modos, que a los afganos que tengan “cierto capital” se les dará asilo. “En este caso obviamente no van a ser abandonados y olvidados por el gobierno uruguayo, así que pueden venir tranquilos a vivir y prosperar en Uruguay”.