El episodio de la compra directa de publicidad en internet por parte del Ministerio de Turismo (MT) a Kirma Services, una empresa de la que se sabe muy poco, parecía estar cada vez más lejos de resolverse. Es que ayer de mañana se supo que el mensaje que habían mandado desde la empresa retirando su oferta no estaba firmado por ninguna persona. En horas de la tarde, sin embargo, la situación comenzó a aclararse. “El representante de Kirma finalmente se contactó conmigo para explicarme la situación. Parece que el hombre se quedó varado en un aeropuerto, sin dinero, y me pidió que le enviara un giro de diez mil dólares”, explicó el actual titular del MT, Tabaré Viera. El correo que recibió el jerarca comienza diciendo: “Muy buenos días les deseos a usted. Le escribo desde el puerto aéreo Paris Orly donde me he sido robado las pertenencias en su totalidad. Soy el tío de usted y ahora me he quedado sin recursos ni atm cajero y por eso estoy le solicitando un giro que le será devolveré si usted me envía un giro por dólares americanos diez mil”. Viera explicó que los peritos del MT confirmaron que se trata del mismo remitente que estuvo en contacto con Cardoso durante todo el proceso de la compra directa. “Lo que me desconcierta un poco es que esta persona crea que yo soy su sobrino, porque realmente no recuerdo tener un tío que esté de viaje. Supongo que me habrá confundido con alguien más. Pero bueno, lo que importa es que el representante de Kirma está identificado y podemos seguir con las negociaciones”.