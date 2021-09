La multinacional Alphabet, casa matriz de Google, divulgó ayer un comunicado anunciando su intención de apelar una multa de 177 millones de dólares por prácticas monopólicas que le impuso el organismo regulador de la competencia de un país soberano. Varios medios quisieron cubrir esta noticia pero no pudieron hacerlo, debido a que el nombre del país en cuestión ya no aparece en Google. “Busqué horas y horas, pero parece que el país ese ya no existiera más. Es como si se lo hubiera tragado la tierra”, relató un periodista de The New York Times. El horario en que fue emitido el comunicado hizo sospechar a muchos que el país en cuestión sea asiático, pero esto no se pudo confirmar. “Por ahora solamente suponemos que es un país asiático, pero no tenemos la certeza de que sea así. La línea de investigación que estamos manejando ahora consiste en analizar información sobre todos los países del mundo mediante búsquedas en Google, y el país que no aparece en ninguna de ellas seguramente sea el que le puso la multa a Google”.

Pero algunos periodistas consideran que este método tiene serias limitaciones, ya que habrían otros casos de países que multaron al gigante tecnológico y desaparecieron de su popular buscador. “Había un país que estaba entre Alemania, España e Italia que le puso una multa a Google. Me acuerdo de haber seguido el caso. Pero nunca más volví a escuchar de ese país, así que me olvidé de cuál era. Puede haber muchos más casos como ese”, opinó un periodista de la cadena CNN.