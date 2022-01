“Es claro que el diputado no pudo haber expresado lo que dijo en serio, pues si él lo pensara, no hay explicación para que haya permanecido desde entonces en el partido”, aseguró el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, como respuesta a unos dichos de su correligionario Eduardo Lust. El diputado había afirmado en una conversación privada que en CA “la mitad son torturadores”. Tras las palabras del líder partidario, Lust confirmó que no habló en serio, sino “en joda”. De hecho, aseguró que su integración a CA también fue “una cosa que hice completamente en joda, porque estaba un poco aburrido”.

El legislador agregó que el suyo no es el único caso. “Te diría que la mitad de las personas que integran Cabildo no se toman en serio la cuestión. Es lo mismo que pasa con los que declaran que hay que matar a todos los pichis, así como con los neonazis y los que afirman que las mujeres no deberían abortar, porque si les gustó se la tienen que bancar. Son gente muy jodona, que obviamente no se toma sus propias declaraciones en serio”.

Manini Ríos consideró “satisfactorias” las aclaraciones de Lust y dio por cerrado el tema. “Creo que el problema de fondo de todo este asunto es que el humor es una cosa muy subjetiva. Lo que hace reír a algunos puede sonar como una cosa en serio para otros. De todas maneras, creo que no deberíamos hacer grandes esfuerzos para evitar estas confusiones, porque no hay nada peor que explicar un chiste. No caigamos en eso”.