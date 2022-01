No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El segundo clásico de la temporada está pautado para hoy a las 19.00 en el Campus de Maldonado, pero aún no es seguro que se vaya a jugar. Es que anoche a última hora se supo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comunicó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y al Ministerio del Interior (MI) que no dispone de tropas para reforzar la seguridad en el Campus. Desde la AUF explicaron que la alianza transatlántica “está muy ocupada con todo el tema de la crisis entre Rusia y Ucrania, porque ahí puede estallar todo en cualquier momento. Y como estamos lejos, no quieren enviar tropas a Uruguay, porque les llevaría mucho tiempo volver”.

Pero desde el MI tienen otra lectura. “Más que falta de disponibilidad de tropas, creo que el problema está en que no quieren asumir los costos de venir a pelear una guerra que no pueden ganar. Porque, por más que logren reducir a los barras de Peñarol y Nacional, para el próximo clásico vamos a estar en la misma. Es algo así como lo que pasa con los terroristas. Es una de esas guerras que son imposibles de ganar”, explicó un jerarca de la cartera.

Ante esta situación, son varios quienes creen que el partido se debería suspender. Desde la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay creen que jugar el clásico sería “una locura y una incoherencia, porque no nos quieren dejar marchar a Punta del Este pero después lo llenan de barrabravas”.