Tras algunas apariciones en Punta del Este la primera semana del año, el presidente Luis Lacalle Pou volvió a vestir traje y corbata en la conferencia de prensa del lunes, en la que anunció que no se tomarían nuevas medidas para combatir el aumento de casos de coronavirus debido a la llegada de la variante ómicron. Pero ayer se supo que el mandatario volverá a La Paloma en los próximos días, para descansar durante una semana. Según explicaron desde Presidencia de la República, “el presidente dejó bien claro que para él, la mejor medida que se puede tomar es no tomar medidas. De hecho, es lo que viene haciendo desde que comenzó la pandemia. Y lógicamente está agotado tras casi dos años de no tomar medidas. Necesita tomarse un descanso para así volver con las pilas recargadas para seguir no tomando medidas”.

Desde el entorno cercano de Lacalle Pou aseguraron que el mandatario no quería irse de vacaciones, pero sus colaboradores lo convencieron. Uno de ellos relató: “Una de las cosas más difíciles que hay en este mundo es encabezar un gobierno genuinamente liberal como el que tenemos. Mucha gente cree que no hacer nada no cuesta trabajo, pero no es así. Es una actividad con un desgaste permanente y Luis lo estaba sintiendo. Lo veíamos ojeroso, estresado, y de hecho ya le estaba costando pensar con claridad, porque llegó a manejar la posibilidad de tomar alguna medida para contener la variante ómicron. Por suerte lo paramos a tiempo y lo convencimos de que se tomara un descanso”.