A una semana de la inundación de varias zonas de Montevideo debido a unas precipitaciones que no tenían antecedentes en la capital, oficialismo y oposición aún no se han puesto de acuerdo en cuál fue la verdadera causa de que los sistemas de drenaje se desbordaran. Pero la excandidata a la Intendencia por la coalición de gobierno, Laura Raffo, decidió “pasar a la acción” y comenzar a prepararse para fenómenos similares. “Hoy anuncio que voy a comenzar un proyecto muy ambicioso pero también muy necesario. Voy a construir un arca para salvar a los montevideanos de las inundaciones que, como consecuencia de la negligencia de las autoridades departamentales, van a arrasar con la ciudad”.

Raffo aclaró de todos modos que “desgraciadamente” no va a poder salvar a todos los montevideanos. “El plan es salvar a una pareja de cada barrio, y así, cuando las aguas bajen, volver a tierra y allí comenzar a repoblar la ciudad”.

La excandidata aclaró de todos modos que tiene “pocas esperanzas” de que el Frente Amplio le haga caso. “Ellos son muy testarudos. Se niegan a reconocer la verdad. Y ojo que esto del arca no se me ocurrió a mí. El proyecto lo empecé porque me llegó un mensaje. Una voz superior me explicó lo que iba a pasar y lo que tenía que hacer. Concretamente fue el presidente Luis Lacalle Pou quien me mandó un mensaje de Whatsapp por el que se me encomendó este proyecto para salvar a los montevideanos”.