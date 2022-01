No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Una encuesta de Equipos Consultores presentada el miércoles en Subrayado indicó que el 33% de los encuestados evalúa negativamente la situación económica, frente a un 28% que la evalúa positivamente. Pero estos números cambian cuando las respuestas se dividen por clases sociales. En las clases más bajas la percepción sobre la economía es peor que el promedio, y en las clases altas, mejor. Fuentes de la Torre Ejecutiva reconocieron allí que existe “preocupación” por las dificultades que están demostrando los pobres para entender cómo funciona la teoría del derrame. “Las personas pobres creen que la situación económica del país es mala, pero no se dan cuenta de que con el incremento de la rentabilidad de los sectores empresariales en realidad le está yendo muy bien a todo el mundo, porque, como se sabe, primero hay que generar riqueza para después poder repartir”.

Las fuentes también consideraron como “alarmante” que se dé el mismo fenómeno ante la pregunta sobre las expectativas de aquí a un año. “Si es preocupante que la gente pobre piense que al país le está yendo mal, que piense que con el paso del tiempo le va a ir peor es catastrófico. No puede ser que les cueste tanto darse cuenta de que con estos números de generación de riqueza el futuro es más que prometedor. Este tipo de cosas evidencian que si no mejoramos el sistema educativo, para que sea capaz de explicar las complejidades de la economía, no vamos a lograr que todos los ciudadanos sean felices”.