Como ya había hecho en varias oportunidades, la exdiputada argentina Elisa Carrió dijo que existe una célula de la inteligencia iraní en Montevideo. Pero en esta ocasión fue un poco más lejos y aseguró que “la penetración iraní en América Latina tiene su base en Montevideo”. Según fuentes de la embajada israelí, estas declaraciones motivaron que varios agentes del Mossad le enviaran una queja. “Estos funcionarios de los servicios secretos le pidieron a Carrió que por favor no los siga haciendo viajar al pedo a Montevideo. El problema es que, cada vez que ella dice algo así, sus jefes los envían para que vean qué está pasando. Las primeras veces estaban encantados, porque no conocían Montevideo y en general les pareció una ciudad muy linda. Pero con el paso del tiempo, y después de que fueron al Mercado del Puerto, a la Fortaleza del Cerro y a la playa Pocitos, ya no les interesó tanto venir”. La fuente diplomática contó que los agentes le sugirieron a Carrió que en sus próximas denuncias afirme que hay células de la inteligencia iraní operando en Punta del Este, Colonia del Sacramento o las termas del Daymán.

La cifra: 727 es la cantidad de veces al día que Graciela Bianchi fantasea con ser Lilita Carrió.