Ayer se produjo una nueva caída de la plataforma online del Banco República, por lo que el servicio eBROU no estuvo disponible. Las autoridades del banco estatal consideraron que el episodio “confirmó una vez más que el sistema que nos permite poner un cartelito indicando que eBROU está caído funciona perfectamente. En todas las veces que nos pasó durante los últimos dos años y medio, no hubo una sola en que el cartelito no hubiera aparecido”, expresó un integrante del directorio del Banco República, que fue invitado por un programa radial para que diera explicaciones sobre la falla. Las autoridades del banco prepararon un comunicado para explicar los motivos de la falla, pero este no se pudo enviar debido a un error informático. Según explicó el director en la entrevista, “las autoridades anteriores del Banco República cometieron el error de empezar a recurrir a un sistema informático para enviar las comunicaciones a los medios. A raíz de eso, la mitad de las veces que metemos un comunicado en el sistema, este no sale. Lo bueno es que el cartelito que nos informa que el comunicado no salió sigue apareciendo. Es otro logro de esta administración”.

El diagnóstico: “Cuando llegamos al gobierno, el Banco República tenía un sistema informático al que el software no podía hacerle funcionar el sistema porque el software era muy viejo”. Luis Alberto Heber, ministro del Interior y aficionado a la informática.