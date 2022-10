Si bien en sus apariciones públicas casi todos los dirigentes políticos repiten la consabida frase “no es tiempo de hablar de candidaturas”, los movimientos de cara al próximo ciclo electoral son cada vez menos disimulados. Una prueba de esto es que ayer la intendenta Carolina Cosse dijo algo y Laura Raffo, su rival en las últimas elecciones municipales, le respondió diciendo algo. Según un analista político, este intercambio “es la muestra de que Raffo quiere marcar muy de cerca a Cosse, saliendo a decir algo cada vez que esta última dice algo. Seguramente de acá al comienzo del ciclo electoral este fenómeno se intensifique. Es probable que con el tiempo, cada vez que Cosse diga una cosa, Raffo va a decir dos, tres y hasta cuatro cosas”.

Consultado sobre las palabras de Cosse, el analista reconoció que no registró ni una sola de ellas. “Si me voy a poner a escuchar qué dice Cosse y qué le responde Raffo me tendría que dedicar todo el tiempo a hacer eso nomás. De todas maneras, creo que el contenido del ‘algo’ que dice Cosse y el ‘algo’ que responde Raffo es lo de menos. Llamar a esto una polémica o una confrontación de ideas sería absurdo”.