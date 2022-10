A medida que van pasando los testigos de la causa judicial que investiga al exministro de Turismo Germán Cardoso por varias compras de publicidad cuando estaba al frente de la cartera, su situación parece complicarse cada vez más. Luego de las últimas revelaciones sobre procedimientos irregulares, la defensa del actual senador colorado cambió de estrategia. “Nosotros lo dijimos varias veces y lo repetimos: Kirma es una empresa que existe. Lo que pasa es que nos olvidamos de aclarar que existe en el metaverso. Por eso fue que no encontraban información sobre ella. Estaban buscando en el universo nuestro, pero no, ahí Kirma no existe. Sólo existe en un universo virtual paralelo al nuestro”, declaró uno de los abogados de Cardoso. Con respecto a la posibilidad de contactarse con Kirma en el metaverso, el defensor admitió que es una situación “compleja”. “Habría que hablar con un juez virtual que libre una orden virtual para hacer comparecer a los representantes de Kirma, que obviamente también son virtuales, así que no sabemos si su testimonio es aceptable en un juzgado de nuestro universo. Creo que lo más razonable sería descartar el caso por falta de pruebas”.

