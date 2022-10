Un tribunal de apelaciones confirmó un fallo en primera instancia que desestimaba la demanda que El Gucci entabló contra Daniel Martínez, Christian Di Candia y Fabiana Goyeneche. El cantante les reclamaba 330.000 dólares a los dirigentes por el daño que le habrían causado al alejarlo del proyecto político de Martínez debido a unas demandas de acoso sexual. El Gucci declaró que el fallo, “obviamente, no me cayó bien”, aunque también aseguró que “para un músico como yo, la vía legal no es la única que tengo para denunciar la injusticia. En las próximas semanas voy a lanzar un tema con algunas críticas que tengo para hacerle a la Justicia de este país. Va a ser una serie de reflexiones acerca de cómo la izquierda se infiltró en la Justicia, sobre una base de plena bien pegadiza”. El músico contó que para este tema contará con la participación de Jorge Gandini “y de muchos otros invitados de lujo”. “No soy muy buen músico, pero tengo muchas cosas para decir sobre los fiscales de este país. Por suerte, mi amigo El Gucci me va a dar una oportunidad para poder expresarme libremente”, expresó Gandini.

El Gucci feat... La lista de invitados incluye a Guido Manini Ríos, Javier García, Luis Alberto Heber, Graciela Bianchi y Gustavo Zubía.