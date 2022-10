La estrategia militar rusa en Ucrania no está pasando por su mejor momento, ya que las fuerzas de defensa no sólo lograron frenar el avance de los invasores, sino que recuperaron terreno. Según fuentes cercanas a Vladimir Putin, el presidente ruso ve la situación con “preocupación”, al punto de que tiene un plan de contingencia para el caso de que una derrota en Ucrania lo haga perder apoyo en su país. “Desde hace unas semanas Putin tiene prontas sus valijas y su pasaporte uruguayo por si tiene que salir corriendo. Su apoyo se mantiene alto entre electores y políticos, pero esto puede cambiar radicalmente si se ve obligado a retirarse de Ucrania. Si hay algún tipo de revuelta o derrocamiento, él sabe que su única salida va a ser irse lo más rápido posible a un aeropuerto e intentar salir del país con el pasaporte de Vladimir Putin González, un ciudadano ruso de madre uruguaya que no tiene nada que ver con el presidente de Rusia, cuya madre era de ese país”, reveló una fuente del entorno de Putin a la cadena CNN.

El Armagedón: Uruguay no es un blanco en la estrategia rusa ante una posible guerra nuclear a escala global, ya que Putin planea instalarse en San Javier si eso ocurre.